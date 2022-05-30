Кива: задача Зеленского была сдать Донбасс, раздать "откаты" и вывезти зерно

Потеря контроля над территорией Донбасса Владимиром Зеленским изначально была понятна и не является неожиданностью.

Об этом сообщил экс-депутат Рады Украины Илья Кива.

По его словам, задача президента Украины была как можно больше выиграть время для выполнения целей своих западных кураторов — получения финансовой помощи для откатов, мировых турне по парламентам для всеобщей истерии и, конечно, вывоза зерна.

Бывший нардеп отметил, что Зеленский ещё и перевыполнил план: сумел уничтожить своих давних обидчиков из "Азова"*. Зеленский закомплексованный и ущемлённый человек, поэтому злопамятный и мстительный.

И запад страны он тоже хорошо почистил: от сторонников Петра Порошенко и тех, кто критиковал его ранее, загнав с западных областей отряды теробороны удобрять земли Донбасса, подчеркнул Кива.

"Многие западенцы совершили своё очень короткое, первое и последнее путешествие в Донбасс, оставшись навсегда в его земле. И пока происходит весь этот ад, команда "95 квартала" успешно продолжает обогащаться и обустраивать своё счастливое будущее! Соотечественники, вы-таки лохи и лицедеи, вас сделали!" — эмоционально подытожил бывший парламентарий Верховной Рады.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.