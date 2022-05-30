Кива: "Омбудсмен Денисова продолжает удивлять своими эротическими фантазиями"

Украинский омбудсмен Людмила Денисова продолжает удивлять общество своими эротическими фантазиями, о всевозможных "изнасилованиях и надругательствах" со стороны российских военнослужащих.

Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

Экс-нардеп говорит, что делает это она без каких-либо доказательств и фактов — и всё выглядит, как крик души в сложный женский период омбудсмена.

"За четыре года нахождения Денисовой на своей должности, я от этой аферистки не слышал ни разу, чтоб она вспомнила о жителях Донбасса, о погибших детях, о переселенцах, о помощи пленных, восьмой год сидящих по тюрьмам, с обоих сторон. Сидела тихонько, грабила фонд социального страхования, а тут весна на дворе и её прорвало…" — подытожил Кива.

Напомним, Денисова постоянно "удивляет" мир различными рассказами о многочисленных "изнасилованиях" российскими военными в зоне СВО. Ни один факт преступлений она еще не представила ни разу, и совершенно очевидно, что Денисова клевещет на ВС РФ.