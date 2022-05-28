Командир "Ахмата": в украинской армии служат наркоманы и алкоголики

Командир одного из подразделений спецназа "Ахмат" рассказал, что в украинской армии служат наркоманы и алкоголики.

"Азовцы-наркоманы пускают пьяную тероборону на мясо, а сами от жёсткого напора трезвых чеченцев ставят под допингом олимпийские рекорды по бегу. Мы им предлагаем сдаваться, некоторые сдаются, а некоторые на расход идут", — отметил он.

По словам чеченского военного, неонацисты из националистического полка "Азов"* (запрещён в РФ) в ужасе, что им перекроют канал поставки наркотиков.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.