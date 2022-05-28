Президент Никарагуа: США переживают "момент шизофрении"

Президент Никарагуа Даниэль Ортега заявил, что США переживают "момент шизофрении", желая подчинить себе Россию, Китай и всю планету, но Вашингтон не понимает, что это невозможно.

"Для империализма нет преград. Они думают, что пришел момент для установления гегемонии янки на планете… Они хотят подчинить Россию, они хотят подчинить Китай… Я бы сказал, что они переживают момент шизофрении, думая, что настал момент господства над всей планетой, и не понимают, что это уже невозможно", — сказал Ортега.

В прошлом году Ортега победил на президентских выборах в Никарагуа. США не признали итоги голосования и пообещали ввести санкции против страны.

В начале мая Ортега высказался по поводу российской спецоперации. Он отметил, что Россия вынуждена бороться с националистами среди властей на Украине, которые получили свои посты после убийств мирных жителей и госпереворота в 2014 году. Он подчеркнул, что это произошло из-за поощрения преступной политики Киева Западом и США.

Ранее Ортега признал независимость Абхазии и Южной Осетии и воссоединение Крыма с Россией.