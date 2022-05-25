Захарова: пленных "азовцев"* никто не пытает, но своё они получат

По заверению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, сдавшихся в плен из "Азовстали" украинских боевиков никто не подвергает пыткам, их человеческое достоинство никто не унижает, в отличие от военнопленных РФ, ДНР и ЛНР, попавших в руки украинцев.

"В отличие от наших бойцов, которые попали не в руки, а в лапы киевского режима, те, кто сдался на "Азовстали”, не подвергаются пыткам, истязаниям, унижению человеческого достоинства и так далее", — сказала Захарова.

Представитель российского ведомства подчеркнула, что по отношению к "азовцам" строго соблюдаются абсолютно все правовые нормы в области гуманитарного права.

"Все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание", — добавила Захарова.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что данные относительно украинских военнопленных можно получить в Минобороны РФ.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.