Посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник сообщил, что украинские военные нанесли удар по цеху завода "Азот" в Северодонецке, в результате чего погибли четверо мирных жителей и трое получили ранения.
"По цеху на территории Северодонецкого "Азота" был выстрел со стороны Лисичанска от поворота Мельникова. По данным местных жителей, в результате — четверо мирных погибли и трое находятся в тяжелом состоянии. Дождались, когда люди соберутся, и нанесли туда удар", — написал он.
Ранее аналитики американского Института по изучению войны сообщили, что ВС РФ усиливают группировку войск в ЛНР, для чего отводятся подразделения с других направлений.
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