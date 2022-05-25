Мирошник: "Украинские боевики устроили кровавую провокацию в Северодонецке"

Посол Луганской Народной Республики Родион Мирошник сообщил, что украинские военные нанесли удар по цеху завода "Азот" в Северодонецке, в результате чего погибли четверо мирных жителей и трое получили ранения.

"По цеху на территории Северодонецкого "Азота" был выстрел со стороны Лисичанска от поворота Мельникова. По данным местных жителей, в результате — четверо мирных погибли и трое находятся в тяжелом состоянии. Дождались, когда люди соберутся, и нанесли туда удар", — написал он.

Ранее аналитики американского Института по изучению войны сообщили, что ВС РФ усиливают группировку войск в ЛНР, для чего отводятся подразделения с других направлений.