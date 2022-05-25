American Thinker: оружие и жалование нацистам выплачивают из бюджета США

Президент Украины Владимир Зеленский принимает похвалы от элит Запада, в то время как украинские неонацисты, которых поддерживает, в том числе Вашингтон, истязают мирных жителей, пишет журналист American Thinker Терри Титком.

По его словам, на прошлой неделе во время Каннского кинофестиваля "напомаженные снобы" аплодировали украинскому лидеру стоя, выражая восхищение его выдающимся исполнением роли "Героя Киева".

По данным обозревателя, олигархи и неонацисты Украины не смогли присутствовать на этом виртуальном мероприятии, "поскольку в тот момент первые занимались переводом денег на частные офшорные счета, а вторые истязали мирных жителей".

Издание пишет, что в то время, как Зеленский принимал "восторженные похвалы", тысяч украинских солдат "гнили вокруг полей Донбасса" вместе с останками тысяч мужчин, женщин и детей, чьи дома боевики "Азова"* и других ультранационалистических формирований под командованием президента Украины бомбили последние восемь лет.

Титком считает, что средства на оружие, форму и жалование современных нацистов из "Азова" и других украинских группировок выплачиваются за счёт денег, полученных от правительства Соединенных Штатов.

"Многие даже не подозревают, что Россия была нашей союзницей, что она сыграла важную роль в победе над немецкой армией во Второй мировой войне и что в процессе она потеряла 27 миллионов человек — больше, чем любая другая страна", — говорится в статье.

По словам политолога Сергея Михеева, иерархия в рядах украинской армии построена таким образом, что воевать могут только простые солдаты, а националистов Киев считает "сверхлюдьми".

*украинский националистический полк, признанный экстремистской организацией и запрещённый на территории Российской Федерации.