Политолог Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО обеспечат Киеву голодомор

Российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО могут обеспечить Киеву голодомор.

Сатановский рассказал, что страны НАТО, под предлогом сопровождения судов с зерном, хотят направить на Украину военные корабли и самолёты. И их совсем не пугают заминированные украинскими военными порты. Сатановский заявляет, что министры МИД Великобритании и Литвы специально запугивают всех российским Черноморским флотом.

"Переводя с вежливого языка на нормальный: министры нагло врут и знают, что врут. Если уж Западу приспичило так срочно вывезти с Украины зерно, обеспечив ей очередной Голодомор, под предлогом того, что иначе и без того страдающее от недоедания население стран Третьего мира окажется перед лицом смертельной угрозы", — заявляет Сатановский.

Сатановский задаётся вопросом, почему страны НАТО не везут зерно автомобильными и железными дорогами через Европу, как привозят вооружение для ВСУ или по которым выезжают беженцы.

"Кто мешает? Как, впрочем, и уходу из украинских портов удерживаемых там в качестве заложников иностранных судов — никто. Гуманитарные коридоры открыты, российские военные нонкомбатантов как не трогают, так трогать и не будут — проверено и сто раз гарантировано. Но нужно-то англичанам и литовцам совершенно другое", — уверен эксперт.

Сатановский считает, что страны НАТО ищут предлог для отправки своих судов в Чёрное море в разгар военных действий. Он подозревает, что тем самым Запад хочет либо прикрыть украинских военных, либо высадить своих военных, либо эвакуировать всех тех западных военных, которые занимались там обустройством военно-биологических лабораторий НАТО и подготовкой к созданию военных баз для удара по России.

"Сопровождение украинского зерна на мировой рынок? Очень смешно. Хотя попытку зачесть можно. Для круглых идиотов могло бы и сойти. Впрочем, нет никаких сомнений: такие найдутся, в том числе у нас в стране. Мир идиотами вообще полон", — заявил Сатановский.