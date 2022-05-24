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Автор Юлиана Смирнова

Политолог Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО обеспечат Киеву голодомор

Мир

Российский учёный-востоковед и экономист, один из ведущих экспертов в области политики Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО могут обеспечить Киеву голодомор.

Политолог Евгений Сатановский заявил, что страны НАТО обеспечат Киеву голодомор

Сатановский рассказал, что страны НАТО, под предлогом сопровождения судов с зерном, хотят направить на Украину военные корабли и самолёты. И их совсем не пугают заминированные украинскими военными порты. Сатановский заявляет, что министры МИД Великобритании и Литвы специально запугивают всех российским Черноморским флотом.

"Переводя с вежливого языка на нормальный: министры нагло врут и знают, что врут. Если уж Западу приспичило так срочно вывезти с Украины зерно, обеспечив ей очередной Голодомор, под предлогом того, что иначе и без того страдающее от недоедания население стран Третьего мира окажется перед лицом смертельной угрозы", — заявляет Сатановский.

Сатановский задаётся вопросом, почему страны НАТО не везут зерно автомобильными и железными дорогами через Европу, как привозят вооружение для ВСУ или по которым выезжают беженцы.

"Кто мешает? Как, впрочем, и уходу из украинских портов удерживаемых там в качестве заложников иностранных судов — никто. Гуманитарные коридоры открыты, российские военные нонкомбатантов как не трогают, так трогать и не будут — проверено и сто раз гарантировано. Но нужно-то англичанам и литовцам совершенно другое", — уверен эксперт.

Сатановский считает, что страны НАТО ищут предлог для отправки своих судов в Чёрное море в разгар военных действий. Он подозревает, что тем самым Запад хочет либо прикрыть украинских военных, либо высадить своих военных, либо эвакуировать всех тех западных военных, которые занимались там обустройством военно-биологических лабораторий НАТО и подготовкой к созданию военных баз для удара по России.

"Сопровождение украинского зерна на мировой рынок? Очень смешно. Хотя попытку зачесть можно. Для круглых идиотов могло бы и сойти. Впрочем, нет никаких сомнений: такие найдутся, в том числе у нас в стране. Мир идиотами вообще полон", — заявил Сатановский.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
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