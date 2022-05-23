Украинский журналист Дмитрий Гордон* признал, что украинское государство из-за военного конфликта стремительно теряет свои территории, а глава РФ Владимир Путин получил много".
"Пока "оккупированы" Херсонская область полностью, дополнительные части Донецкой и Луганской областей, часть Харьковской области, большая часть Запорожской — говорить о том, что мы что-то получили, нельзя. Конечно получил Путин. На сегодняшний день Путин получил много. Добавьте ещё разбомбленную инфраструктуру, миллионы беженцев, десятки тысяч убитых украинцев, раненых. Конечно, сегодня говорить, что мы что-то получили не приходится", — заключил он.
* Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.
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