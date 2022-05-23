Полякам стыдно за Моравецкого после его призывов "раскулачить" Норвегию

Поляки пришли в ярость из-за высказываний премьера страны Матеуша Моравецкого.

Накануне глава правительства Польши предложил Норвегии делиться "сверхдоходами" от экспорта нефти и газа. По словам Моравецкого, нынешняя прибыль Осло от продажи энергоресурсов превысят 100 млрд евро, а "это несправедливо".

Политик призвал молодежь Польши "написать друзьям в Норвегию", чтобы молодые люди распространили данную информацию, сообщает РИА Новости.

Однако многим стало стыдно за поведение своего премьер-министра.

"Вы в своем уме? Это ж чистый коммунизм, партия показывает на кулака и призывает его раскулачить!" — возмутился пользователь с ником Joanna. "Моравецкий хочет, чтобы молодые поляки клянчили деньги у норвежцев", — пишет Jacek Fogiel. "Подконтрольная ему "Орлен" жестоко грабит нас под предлогом ситуации на Украине, а он сам призывает писать письма норвежцам", — сообщает Anjey. "Идея Моравецкого настолько новаторская, что заслуживает Нобелевской премии по экономике", — иронизирует Arek.