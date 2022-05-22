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Автор Дмитрий Плотников

Моравецкий: Норвегия должна поделиться доходами от прибыли нефти и газа

Общество

Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами.

Моравецкий: Норвегия должна поделиться доходами от прибыли нефти и газа

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Польский премьер назвал "несправедливой" сверхприбыль, которую Норвегия получает (по оценке министра, это более 100 миллиардов евро) от продажи подорожавшего "голубого топлива", и призывает "поделиться" деньгами с Украиной.

"Норвегия опосредованно жирует на ситуации, связанной с событиями на Украине. Они должны этим поделиться. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо”, — заявил Моравецкий.

Эксперты уверены, что доходы Киева — это, с точки зрения руководства Польши, уже доходы Варшавы.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Наталия Красовская
Темы польша украина норвегия
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