Норвегия получает гигантскую прибыль от экспорта нефти и газа и должна поделиться своими доходами.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Польский премьер назвал "несправедливой" сверхприбыль, которую Норвегия получает (по оценке министра, это более 100 миллиардов евро) от продажи подорожавшего "голубого топлива", и призывает "поделиться" деньгами с Украиной.
"Норвегия опосредованно жирует на ситуации, связанной с событиями на Украине. Они должны этим поделиться. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит 100 млрд евро. Они должны немедленно поделиться этой избыточной, гигантской прибылью. Это ненормально и несправедливо”, — заявил Моравецкий.
Эксперты уверены, что доходы Киева — это, с точки зрения руководства Польши, уже доходы Варшавы.
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