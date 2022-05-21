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Автор Максим Александров

Ходарёнок назвал фейком новое "расследование" по Буче от New York Times

Мир

Новое "расследование", которое якобы доказывает причастность ВС России к гибели мирных жителей в Буче, опубликовала газета The New York Times. Издание закручивает сюжет вокруг кадров с камер видеонаблюдения.

Ходарёнок назвал фейком новое "расследование" по Буче от New York Times

Тела во дворике одного из домов в Буче заявляются как расстрелянные в первых числах марта. Однако это очередной фейк, призванный отвлечь внимание западного обывателя от неудач ВСУ на фоне увеличивающихся поставок натовской военной помощи. Такое мнение высказал военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок.

Журналист подробно разобрал публикацию и оценил все доказательства, основное из которых, по его мнению, является же и главным опровержением.

Так, на видео, которое как всегда ужасного качества, два человека в форме ведут группу из девяти людей. Утверждается, что это те же люди, что и на фото во дворике, а в качестве подтверждения указывается голубая кофта одного из них — она вроде бы есть и на видео, и на фотографии с трупами. Это цветовое пятно и становится квинтэссенцией всего доказательства, заметил эксперт.

Однако на трупах есть приметные спортивные штаны с красной полосой, розовая футболка, кроссовки а-ля "Адидас", бордовая толстовка и белая футболка. А если ещё раз внимательно пересмотреть видео, то даже при плохом качестве можно заметить, что всех этих предметов одежды там нет.

"Это совсем другие люди. Синяя кофта, на мой взгляд, на трупе также не та, что в видео. Само видео тоже, вероятно, фейк, так как методы конвоирования, оружие и форма, движения второго "бойца" не характерны военным РФ", — объяснил Ходарёнок.

Аналитик также оценил и другие так называемые "доказательства", такие как следы от пуль на месте нахождения трупов, коробку от сухпайка на месте якобы расстрела, гильзы от патронов, фото якобы убитых из соцсетей и так далее и пришёл к выводу, что они ничего не значат.

«Мы имеем очередную фейковую публикацию, которая играет разрозненными фактами, связывая их вместе по несущественным, оторванным от контекста признакам. <…> Публикация ориентирована на эмоции — вам показывают некую ужасную картинку и с уверенностью мошенника навязывают интерпретацию», – заключил военный эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина
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