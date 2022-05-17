Наёмник из Великобритании Эндрю приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил оружие и сдался в плен. Он рассказал в эфире RT, о том, что увидел в Буче после отхода из города российских военных.
Наёмник заметил, что в самой Буче не был, а был только на её окраинах. Их привезли туда на автобусе, чтобы установить контакт с местными жителями и помочь им с продуктами.
Эндрю удалось пообщаться с несколькими из жителей, которые были "очень рады", и изучить местность. Никаких следов сражения не было, заявил он.
По словам британца, их привезли в Бучу точно 3-5 апреля, через несколько дней после того, как ушли русские. Однако ничего ужасного он там не увидел.
"Лично я не видел никаких трупов, ничего подобного. Всё выглядело нетронутым", — объяснил пленный наёмник.
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