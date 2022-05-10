AFP: глава МИД Германии посетила Бучу и пообщалась с её жителями

Руководитель МИД ФРГ Анналена Бербок нанесла визит в Бучу. Известно, что немецкие власти не анонсировали данную поездку.

"Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время неожиданной поездки на Украину посетила Бучу, пригород Киева", — заявили журналисты AFP.

По информации СМИ, глава внешнеполитического ведомства поговорила с жителями украинского города.

Ранее украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что после событий в Буче многие граждане страны выступили за силовое решение конфликта и отказ от переговоров с Россией.