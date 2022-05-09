В главу МИД Германии Бербок бросили яйцо за поставки Украине оружия

Один из участников митинга в германском городе Вуппертале кинул сырое яйцо в главу МИД ФРГ Анналену Бербок, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Так он выразил несогласие с политикой Берлина по поставкам оружия Украине.

По данным издания, инцидент произошёл во время предвыборного выступления Бербок на митинге "Зелёных", которых представляет министр иностранных дел.

"В федерального министра Бербок бросили сырое яйцо. Оно не попало в цель", — говорится в сообщении.

Митинг "Зелёных" сопровождался протестом несогласных с поставками оружия Киеву. Протестующие обвинили власти в "разжигании войны" и попытке втянуть Берлин в конфликт.

Правоохранители зафиксировали личные данные демонстранта, бросившего яйцо в Бербок. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.