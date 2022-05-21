CNN: США оставят в Европе 100 000 военнослужащих

США в обозримом будущем сохранят 100 000 военнослужащих в Европе, в случае, если Россия не отреагирует "агрессией и эскалацией" на вступление в НАТО Финляндии и Швеции, заявили источники.

Кроме того, одним из условий сохранения действующего военного контингента в европейских странах, это отсутствие угроз со стороны России участникам Североатлантического альянса.

"Это число может временно увеличиться, если НАТО проведёт больше военных учений в регионе, а США могут добавить дополнительные базы в Европе, если изменится обстановка в плане безопасности", — пишет CNN со ссылкой на источники в администрации США.

США увеличили в странах европейских странах военный состав с 60 тысяч человек до 100 тысяч с начала российской спецоперации на Украине.

"США направили тысячи военнослужащих в Силы реагирования НАТО, которые были задействованы впервые в истории НАТО этой весной", — резюмировал источник.