В США призвали исключить Турцию из НАТО — "К России скатертью дорога"

Турцию необходимо исключить из Североатлантического альянса на фоне протестных заявлений Анкары по вступлению в блок Финляндии и Швеции, заявил президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.

По мнению политика, Анкара, выдвигая требования блоку, попросту "занимается шантажом", чтобы "выторговать" для себя выгодные условия по расширению НАТО.

"Анкара проводит политику, враждебную членам НАТО, таким как Греция, она вторглась в Сирию, угрожает Европе сирийскими мигрантами, покупает комплексы С-400 у России", — заявил Пайпс в эфире телеканала TVP World.

Как подчеркнул политик, кроме того, Анкара намеренно укрепляет связи с "несоюзными" Североатлантическому альянсу государствами.

"Пришло время исключить Турцию из НАТО. Пусть идёт к России, Китаю и Ирану. Скатертью дорога", — резюмировал Пайпс.