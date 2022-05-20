На 88% выросли цены на бензин в США за время президентства Байдена

Менее чем за полтора года, пока пост президента США занимает Джо Байден, стоимость бензина на автозаправках страны выросла на 88%, заявил лидер республиканского меньшинства в американском сенате Митч Макконнелл.

По его словам, цены на топливо бьют исторические рекорды уже 11 дней подряд. В частности в пятницу галлон бензина уже стоил почти 4,6 доллара. При этом в некоторых округах штата Калифорния его стоимость превышает 7 долларов.

"Сегодня одиннадцатый день рекордного роста цен на бензин. Поездки на работу, по делам, семейный отпуск на автомобиле обходятся на 88% дороже, чем когда Байден присягал на Библии", — сообщил Макконнелл.