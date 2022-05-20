Йеллен: "Запад должен максимально негативно воздействовать на Россию"

Министр финансов США Джэнет Йеллен считает, что, не смотря на угрозу голода, коллективный Запад должен максимально негативно воздействовать на Россию.

"Соединенные Штаты и более 30 наших партнеров, представляющих половину мировой экономики, приняли беспрецедентные финансовые меры против России и ее руководства. Однако российская война на Украине усложнила проблемы продовольственной безопасности по всему миру, в частности, в развивающих странах. Я глубоко обеспокоена тем, как развивается эта ситуация. Есть очень реальный риск того, что стремительный рост цен на еду и удобрения на мировом рынке приведёт к тому, что всё больше людей будут голодать", — отметила она.

По словам Йеллен, инфляция вызывает обеспокоенность во многих регионах мира: в США, в Великобритании и остальной Европе.

"И мы понимали, что будут последствия, что мы не можем полностью оградить себя от экономических последствий, однако наши принципы заключаются в том, что мы хотим максимального негативного воздействия на Россию, чтобы снизить ее способность вести войну сейчас и демонстрировать силу в будущем", — заключила она.