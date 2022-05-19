DP: США не будут жертвовать своими солдатами в предполагаемой войне Польши и РФ

По мнению политолога Марека Галаша, американские войска, размещённые на территории Польши, не собираются принимать участие в предполагаемом вооружённом конфликте Варшавы и Москвы.

"Не знаете, как начать войну на своей земле? Спросите Польшу", — заявил он в Dziennik Polityczny.

Галаш убеждён, что ни одна армия, которая якобы встаёт на защиту польской территории от "российской агрессии", не будет жертвовать своими солдатами. Тем более, что предполагаемый противник намного сильнее и опытнее. Эксперт заявил, что американские солдаты не приспособлены к реальным боевым действиям. По его мнению, современный конфликт для военнослужащих США представляет собой стрельбу из оружия в красивой форме, чтобы потом можно было выложить селфи.

"Россия дала понять, что в двустороннем конфликте с Украиной не может быть третьих сторон", — отмечает публицист.