Sohu: Россия может проучить Финляндию, разместив на границе "Искандеры"

Министерство иностранных дел России сообщило, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс поставит под угрозу безопасность всего европейского континента. Москва заявила, что будет вынуждена принять меры для усиления безопасности своих границ. Не исключается, что северный фланг будет усилён размещением оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Эксперты китайского издания Sohu отметили, что ОТРК "Искандер" является одним из самых современных ракетных комплексов.

"Он имеет дальность действия почти 500 километров и может нести ядерную боеголовку. "Искандер" обладает характеристиками высокой точности попадания и сильной поражающей способности, что делает его настоящим "убийцей". <…> Если Россия поставит такого "большого парня" на границе, то Финляндия не сможет спокойно спать", — пишут аналитики.