Военный источник издания "RusVesna" сообщает, что ВС Украины нанесли удар из РСЗО по мирным жителям в освобождённом Кировске (Заречное).
Источник предоставил кадры горящего дома, который находится на территории освобождённого посёлка городского типа Кировск в Лиманском районе Донецкой области. Сообщается, что при обстреле из реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ были повреждены не менее пяти домов. Есть раненые среди мирных жителей.
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