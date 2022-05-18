ВСУ нанесли удар из РСЗО по мирным жителям в освобождённом Кировске

Военный источник издания "RusVesna" сообщает, что ВС Украины нанесли удар из РСЗО по мирным жителям в освобождённом Кировске (Заречное).

Источник предоставил кадры горящего дома, который находится на территории освобождённого посёлка городского типа Кировск в Лиманском районе Донецкой области. Сообщается, что при обстреле из реактивной системы залпового огня (РСЗО) ВСУ были повреждены не менее пяти домов. Есть раненые среди мирных жителей.