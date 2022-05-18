"Краснополь" группировки "О" ВС России уничтожает РСЗО "Смерч" боевиков ВС Украины.
Военные РФ и НМ ЛДНР продолжают работу по демилитаризации Украины. Военный источник "Русской весны" предоставил кадры из зоны специальной военной операции (СВО). На них видно, как артиллеристы группировки "О" ("Отважные") с помощью "Краснополя" уничтожают РСЗО "Смерч".
Управляемый снаряд "Краснополь" — корректируемый артиллерийский боеприпас. Он предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Реактивная система залпового огня ВСУ "Смерч" была замаскирована в ангаре южнее от недавно освобождённого посёлка Дробышево в Донецкой области.
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