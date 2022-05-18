Послы Швеции и Финляндии передали в НАТО заявки на вступление в военный блок

В среду, 18 мая, послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к военному блоку.

Церемония передачи документов проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, она транслировалась на официальном сайте Североатлантического альянса.

Во время встречи с послами Столтенберг заявил, что поддерживает быстрое вступление в НАТО Финляндии и Швеции.

"Альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства Финляндии и Швеции в НАТО", — сказал Столтенберг на церемонии.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Финляндия и Швеция решили подать заявки на вступление в Североатлантический альянс из-за сильного давления со стороны США. По её словам, присоединение этих стран к военному блоку "развязывает России руки". Она напомнила: до событий на Украине Хельсинки и Стокгольм всегда выступали против членства в подобных организациях.