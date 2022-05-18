В среду, 18 мая, послы Финляндии и Швеции передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на присоединение к военному блоку.
Церемония передачи документов проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, она транслировалась на официальном сайте Североатлантического альянса.
Во время встречи с послами Столтенберг заявил, что поддерживает быстрое вступление в НАТО Финляндии и Швеции.
"Альянс рассчитывает на быстрые шаги по оформлению членства Финляндии и Швеции в НАТО", — сказал Столтенберг на церемонии.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Финляндия и Швеция решили подать заявки на вступление в Североатлантический альянс из-за сильного давления со стороны США. По её словам, присоединение этих стран к военному блоку "развязывает России руки". Она напомнила: до событий на Украине Хельсинки и Стокгольм всегда выступали против членства в подобных организациях.
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