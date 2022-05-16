Политолог Бредихин: Финляндия и Швеция нанесут себе урон, вступив в НАТО

Политолог Антон Бредихин прокомментировал информацию о готовящемся вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

По его словам, такой шаг повлечёт ухудшение отношений этих стран с Россией. Как отметил эксперт, Москва уже прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Он добавил, что газовое сотрудничество тоже может быть приостановлено.

"Наверное, самый главный урон Финляндия и Швеция нанесут сами себе", — сказал Бредихин в интервью ФАН.

Специалист убеждён: уход финских и шведских компаний из РФ приведёт к большим проблемам для бизнеса. На этом фоне, пояснил политолог, начнёт расти недовольство населения.

Кроме того, Бредихин подчеркнул: в ближайшее время в России появится много эмигрантов из северных стран, ведь люди понимают, что в стране освобождаются целые экономические ниши, которые нужно занимать.

Он также выразил сожаление по поводу планов Финляндии войти в состав НАТО. Эксперт напомнил: после присоединения к военному блоку на территории этого государства будут размещены стратегические объекты альянса.