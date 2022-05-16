Пленный боец ВСУ: обороной Рубежного руководили инструкторы НАТО

Обороной завода "Заря" в Рубежном и самого города руководили польские и американские наёмники. Об этом рассказал пленный ВСУ Александр Руденко из Черкасской области. Кадры его допроса опубликовала пресс-служба Народной Милиции ДНР.

По его словам, к украинским военным польские командиры относились не очень хорошо. сами они были на отдельном довольствии, а украинцам давали полбанки тушёнки и булку хлеба, заставляли стирать свои грязные вещи, мыть за ними посуду.

Сами польские и американские наёмники жили отдельно, пили какую-то чёрную водку и развлекались, тогда как солдатам ВСУ приходилось ходить по дворам местного населения и просить продукты, сообщил Руденко.

Когда уже начались боевые действия, наёмники куда-то исчезли, а нас кинули под лес окапываться и наблюдать, что там происходит, где нас и захватили российские военные, заключил пленный.