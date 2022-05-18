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Автор Дмитрий Плотников

Мирошник: "Имиджу "всепобеждающего" Зеленского конец"

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский живет лишь картинкой, а значит, сдача в плен националистов "Азова"* — чувствительный удар по имиджу.

Мирошник: "Имиджу "всепобеждающего" Зеленского конец"

Это сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

"Для них имидж Зеленского как "всепобеждающего" — уже начинает шататься. То есть Зеленский живёт картинкой, в этой стране он ничего не контролирует, кроме картинки, — сказал в эфире "России 1" Мирошник.

По словам посла, в сценарии Зеленского нацистам была отведена другая роль. Роль смертников. Но их Россия на растерзание не даст — их будут защищать, поставят охрану и выходят их.

А бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров подчёркивает, что кресло под Зеленским пошатнулось, а если продолжатся такие тенденции, как переговоры о сдаче в плен напрямую, без его участия, то он вообще может лишиться власти.

"В чем угроза этих переговоров? В том, что они фактически шли напрямую, без главнокомандующего. И в это угроза для Зеленского", — подытожил Килинкаров.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир зеленский
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