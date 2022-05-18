Президент Украины Владимир Зеленский живет лишь картинкой, а значит, сдача в плен националистов "Азова"* — чувствительный удар по имиджу.
Это сообщил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
"Для них имидж Зеленского как "всепобеждающего" — уже начинает шататься. То есть Зеленский живёт картинкой, в этой стране он ничего не контролирует, кроме картинки, — сказал в эфире "России 1" Мирошник.
По словам посла, в сценарии Зеленского нацистам была отведена другая роль. Роль смертников. Но их Россия на растерзание не даст — их будут защищать, поставят охрану и выходят их.
А бывший депутат Рады Спиридон Килинкаров подчёркивает, что кресло под Зеленским пошатнулось, а если продолжатся такие тенденции, как переговоры о сдаче в плен напрямую, без его участия, то он вообще может лишиться власти.
"В чем угроза этих переговоров? В том, что они фактически шли напрямую, без главнокомандующего. И в это угроза для Зеленского", — подытожил Килинкаров.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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