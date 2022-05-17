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Автор Максим Александров

Ходарёнок о выходе бойцов ВСУ к российской границе: "Я давно так не смеялся"

Мир

Пару дней назад в Сети появилось видео, на котором группа бойцов теробороны выходит к государственной границе России в Харьковской области и закапывает принесённый с собой пограничный столб.

Ходарёнок о выходе бойцов ВСУ к российской границе: "Я давно так не смеялся"

Однако доказательством это считать нельзя, так как такой столб поставить можно где угодно, хоть во Львове, считает военный обозреватель, полковник запаса Михаил Ходарёнок. По его мнению, выглядит это всё просто смешно.

"Я давно так не смеялся, как с этой перемоги украинских хлопцев", — написал он в соцсети.

Аналитик заметил, что одевались украинцы явно не для боевого выхода. С собой у них не было ни рюкзаков, ни чего бы то ни было ещё, чтобы пережить рейд.

"Хлопцы очень сильно торопятся поставить столб и сфоткаться на телефон, а это значит, что снова работает тик-ток спецназ украинской машины пропаганды, которой веры давно нет", — заключил военный эксперт.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу россия украина
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