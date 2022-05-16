Премьер Эстонии призвала западных лидеров не звонить Путину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров западных государств перестать звонить президенту России Владимиру Путину. По её мнению, пока продолжаются телефонные разговоры, президент России не чувствует себя в изоляции.

"Я чувствую, что если все постоянно звонят ему, он не получает сообщения о том, что изолирован. Поэтому если мы хотим донести сообщение, что на самом деле "вы изолированы", не звоните ему — в этом нет смысла", — заявила Каллас в интервью изданию Euractiv.

По её словам, после таких звонков она не видит никаких результатов. А стало быть, если премьер-министр Эстонии результатов не видит, то и звонить не надо.

Адресовано это заявление эстонского премьера в первую очередь президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, которые время от времени проводят телефонные переговоры с президентом России. Прислушаются ли они к рекомендациям эстонского премьера?

А на днях премьер-министр Эстонии предъявила претензии НАТО. По её словам, альянс предпринимает недостаточно усилий для повышения обороноспособности Эстонии.

"Мы получили военные предложения НАТО, которые, по нашему мнению, необходимо значительно усилить. Я бы воздержалась от подробностей, но их пока нельзя назвать удовлетворительными", — заявила Каллас.

Эстонский премьер добавила, что "военное крыло" НАТО попыталось "дать что-то каждому" члену альянса. "Но ясно, что угроза агрессии для Португалии сильно отличается от угрозы агрессии для стран Балтии. Вот почему мы должны выйти за рамки принципа "каждому понемногу" и убедиться, что оборона усилена там, где она больше всего нужна",- убеждена Каллас.

Кая Каллас позиционирует себя как жёсткого политика, особенно в том, что касается России. В британской прессе её уже называют новой "железной леди" Европы. Впрочем, мало ли кого и как называет британская пресса.