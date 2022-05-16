Ричард Кемп: Макрон и Шольц заставят Украину принять всё, о чем попросят русские

Франция и Германия склонны оказать давление на Украину, чтобы Киев подписал мирное соглашение с Россией, как только российские военные уничтожат последние очаги сопротивления в Донбассе.

Так считает отставной офицер британской армии Ричард Кемп. В интервью Daily Express экс-командир пехотного батальона пояснил, что Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, "скорее всего, заставят Владимира Зеленского принять всё, что попросят русские":

"Я думаю, что солдаты Путина выбивают из украинцев все дерьмо артиллерией, а потом начинают их уничтожать. Это какой-то медленный, долгий процесс, но я думаю, что в конце концов они, вероятно, восторжествуют на востоке Украины. И не сомневаюсь, что русские закрепят свои достижения на юге Украины, захватив большую её южную часть", — сказал британский полковник.

Кемп подчеркнул, что "такие люди, как президент Макрон и канцлер Шольц, будут подталкивать Украину к тому, чтобы она приняла все, что попросят русские".