Зеленский: "Киев больше не будет подписывать никаких мирных соглашений"

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не собирается подписывать никакие договора по типу Минских соглашений, сославшись на их несостоятельность.

"Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не войдёт", — подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что страна будет воевать до последнего и не пойдёт ни на какие "заморозки конфликта".

Зеленский добавил, что Украина согласится на внеблоковый статус государства только в том случае, если российская армия отойдёт за границы, которые страна имела до начала спецоперации.

Российский глава Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине.