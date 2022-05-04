Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев больше не собирается подписывать никакие договора по типу Минских соглашений, сославшись на их несостоятельность.
"Больше в такое дипломатическое болото Украина точно не войдёт", — подчеркнул он.
Президент Украины отметил, что страна будет воевать до последнего и не пойдёт ни на какие "заморозки конфликта".
Зеленский добавил, что Украина согласится на внеблоковый статус государства только в том случае, если российская армия отойдёт за границы, которые страна имела до начала спецоперации.
Российский глава Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине.
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