Ситуация на Украине сделает миллион британцев нищими

Число жителей Великобритании, живущих в нищете, может достичь одного миллиона в 2023 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные прогноза британского Национального института экономических и социальных исследований NIESR.

Стране в скором времени угрожает рецессия. Кроме того, если британское правительство не примет срочных мер по преодолению кризиса, еще 250 тысяч семей скатятся в "крайнюю нищету".

По данным агентства, Великобритания столкнулась с одним из самых серьёзных потрясений среди крупных развитых экономик, поскольку резкий рост цен на энергоносители из-за ситуации вокруг Украины и напряженность на рынках труда приводят к росту инфляции.

Как сообщает NIESR, инфляция в конце 2022 года достигнет 14,4%, что станет самым высоким показателем за последние 40 лет. Кроме того, экономика страны к концу года сократится на пять процентов.

Напомним, руководители крупнейших энергетических корпорации Британии обратились к правительству королевства. Как предупредили в компаниях, властям необходимо срочно отреагировать на резкое подорожание ресурсов.