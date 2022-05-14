Бойцы ЛНР: ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой

На позиции украинских военных и националистов скидывают с вертолетов алкоголь и сигареты, упаковки которых стилизованы под продовольствие, поставлявшееся немецко-фашистским войскам, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщили бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом.

Часть таких "посылок" случайно упала на позиции российских сил. Как оказалось, на пачках сигарет изображена свастика и символика нацистской Германии.

Напомним, а журналист Недоиша Малич заявил, что СМИ на Западе игнорируют присутствие неонацистов среди украинских военных.