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Автор Денис Постольский

Бойцы ЛНР: ВСУ получают алкоголь с нацистской символикой

Мир

На позиции украинских военных и националистов скидывают с вертолетов алкоголь и сигареты, упаковки которых стилизованы под продовольствие, поставлявшееся немецко-фашистским войскам, сообщает РИА Новости.

Об этом сообщили бойцы сводного полка МВД ЛНР, которые несут службу в Казачьей Лопани под Харьковом.

Часть таких "посылок" случайно упала на позиции российских сил. Как оказалось, на пачках сигарет изображена свастика и символика нацистской Германии.

Напомним, а журналист Недоиша Малич заявил, что СМИ на Западе игнорируют присутствие неонацистов среди украинских военных.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
всу украина
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