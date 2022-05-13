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Автор Камиль Джабраилов

Бибилов официально назначил референдум о присоединении Южной Осетии к России

Мир

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о назначении на 17 июля референдума по вопросу о вхождении республики в состав России. Ранее он проиграл на президентских выборах Алану Гаглоеву.

"Назначить референдум по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?" Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", — говорится в тексте документа.

В указе Бибилова также отмечено, что народ Южной Осетии "исторически стремится к воссоединению с РФ".

О желании республики войти в состав России Библов заявил в конце марта. Тогда он подчеркнул, что это является стратегической целью Южной Осетии. На состоявшихся в начале мая президентских выборах Библов во втором туре уступил лидеру партии "Ныхас" Гаглоеву.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
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