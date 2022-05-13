NYP: фанаты Marvel нашли в комиксе врага Человека-паука по имени Джо Байден

Фанаты комиксов Marvel нашли на страницах одного из журналов малоизвестного злодея из вселенной Человека-паука, которого зовут точно так же, как и нынешнего президента США Джо Байдена, сообщает газета The New York Post.

По данным автора материала, тёзка американского лидера по прозвищу Спектр впервые был упомянут в комиксе "Питер Паркер номер один", который появился в продаже в 2010 году.

В комиксе даже есть предупреждение для читателей о том, что не стоит путать врага Человека-паука с вице-президентом Джо Байденом (он занимал эту должность при президентстве Барака Обамы).

Один из фанатов Marvel опубликовал в соцсети запись, в которой рассказал, как обнаружил в комиксе персонажа по имени Джо Байден. Если обратиться к энциклопедии героев Marvel, то там можно прочитать, что антигерой был придуман Бобом Гейлом и Патриком Олифом. Там сообщается, что Спектр существует в вымышленной вселенной Земля-616.