Сенатор Пушков: размещение ядерного оружия НАТО на Украине — путь к апокалипсису

Ядерное оружие Североатлантического альянса на Украине приведёт мир к апокалипсису. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он подчеркнул: если НАТО решится на этот шаг, то он повлечёт за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.

"Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису", — отметил Пушков.

Сенатор добавил, что такие действия необходимо исключить при любых обстоятельствах.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, который может перерасти в ядерную войну.

Политолог Михаил Александров, комментируя в интервью Pravda.Ru эту позицию, порекомендовал руководству РФ начать реально готовиться к ядерному противостоянию с НАТО.

"Такой конфликт вероятен, потому что альянс постоянно увеличивает объёмы военной помощи Украине. Смертоносность вооружений, поставляемых Киеву, возрастает", — сказал эксперт.