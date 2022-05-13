Ядерное оружие Североатлантического альянса на Украине приведёт мир к апокалипсису. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
Он подчеркнул: если НАТО решится на этот шаг, то он повлечёт за собой непредсказуемые последствия для мировой безопасности.
"Размещение ядерного оружия на Украине — верный путь к апокалипсису", — отметил Пушков.
Сенатор добавил, что такие действия необходимо исключить при любых обстоятельствах.
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с Россией, который может перерасти в ядерную войну.
Политолог Михаил Александров, комментируя в интервью Pravda.Ru эту позицию, порекомендовал руководству РФ начать реально готовиться к ядерному противостоянию с НАТО.
"Такой конфликт вероятен, потому что альянс постоянно увеличивает объёмы военной помощи Украине. Смертоносность вооружений, поставляемых Киеву, возрастает", — сказал эксперт.
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