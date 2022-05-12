Политолог Александров: Россия должна начать подготовку к ядерной войне

Российские власти постепенно стали осознавать, что ядерная война в нынешней ситуации вполне допустима. Следующий шаг — начать реально готовиться к ней. Об этом сообщил ведущий эксперт в Центре военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, комментируя в интервью Pravda.Ru заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о потенциальном конфликте НАТО с Россией.

По словам эксперта, сейчас нужны конкретные предложения по возобновлению ядерных испытаний. Как отметил политолог, Россия должна доказать Западу, что она действительно готова вести ядерную войну.

"Мы должны быть готовы реально использовать ядерное оружие в случае конфликта с НАТО. Такой конфликт вероятен, потому что альянс постоянно увеличивает объёмы военной помощи Украине. Смертоносность вооружений, поставляемых Киеву, возрастает. Если изначально ВСУ получали только противотанковые средства, системы ПВО ближнего действия, то сейчас Запад начал поставлять им ракеты HIMARS. Это такая многоствольная ракетная система", — сказал Михайлов.

Он добавил, что у российских военных тоже есть современная техника, однако никто не застрахован от пропуска удара со стороны противника. Политолог подчеркнул: армия РФ должна противодействовать НАТО, нанося удары по станциям с оборудованием для ВСУ.

Ранее Медведев заявил, что накачивание Украины оружием увеличивает вероятность потенциального конфликта НАТО с РФ, который может перерасти в ядерную войну.