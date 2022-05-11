Минобороны: США проводили на Украине бесчеловечные эксперименты в психбольнице

Российское оборонное ведомство получило новую информацию о бесчеловечных опытах, которые американские учёные проводили в биолабораториях на Украине.

По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, Пентагон проводил бесчеловечные эксперименты над украинцами в психиатрической больнице № 1, которая находится в Харьковской области. Подопытными были пациенты мужского пола в возрасте 40-60 лет с высоким уровнем физического истощения.

Американские учёные, которые работали в биолабораториях, пытались скрыть принадлежность к Соединённым Штатам, поэтому прибывали на Украину из третьих стран, отметил Кириллов. Он добавил, что есть достоверные данные об участии в работах эксперта из штата Флорида Линды Опорто.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что американские лаборатории на территории Украины, в которых проводились опасные биоразработки, могут представлять угрозу для всего мира, поскольку последствия той деятельности, которую вели учёные США, непредсказуемы.