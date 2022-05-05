Американские лаборатории, занимающиеся биоразработками, могут представлять угрозу для всего мира, поскольку последствия той деятельности, которую вели учёные США, непредсказуемы, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Судя по географии расположения американских биолабораторий, США планировали применять военную силу в разных регионах планеты, сообщил сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине.
"Все более очевидно, что эти биологические угрозы носят трансграничный, и в силу этого непредсказуемый характер", — сказал Косачев.
Если эти угрозы выйдут из-под контроля, то они начнут непредсказуемо распространяться и из локальных могут превратиться в глобальные, добавил сенатор.
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