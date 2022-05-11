МИД КНР: Австралия, США и Британия провоцируют начало новой гонки вооружений

Австралия, США и Британия провоцируют начало новой гонки вооружений в Океании. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

На брифинге с участием журналистов он отметил, что эти страны занимаются милитаризацией юга Тихоокеанского региона.

"Австралия совместно с США и Британией без консультаций с островными государствами формируют военный блок и провоцируют гонку вооружений на юге Тихоокеанского региона", — пояснил дипломат.

Чжао Лицзянь призвал Австралию переосмыслить свои шаги в целях обеспечения безопасности.

Ранее директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что появление в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней и меньшей дальности приведёт к осложнению ситуации и подстегнёт гонку вооружений. По его словам, власти США открыто говорят о своих планах по развёртыванию техники.