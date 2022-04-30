МИД России не исключил новой гонки вооружений с США

Развёртывание в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе американских ракет средней и меньшей дальности приведёт к осложнению ситуации и подстегнёт гонку вооружений. Об этом заявил директор департамента по вопросам контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, США активно работают над несколькими проектами, предполагающими создание таких ракет наземного базирования. В последующем Вашингтон намерен установить их в Европе и Азии.

"Появление подобных вооружений в указанных регионах дополнительно накалит ситуацию и подстегнет гонку вооружений", — цитирует Ермакова ТАСС.

По словам представителя МИД, США не скрывают намерения по развёртыванию ракет.