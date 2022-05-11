Разведка США: если РФ возьмёт ДНР — это не конец "планов Путина"

"Победа России" в Донбассе может стать триггером для "далеко идущих" планов российского президента Владимира Путина, заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс. По её словам, предсказать следующий шаг Москвы в украинском конфликте сложно, но есть догадки.

Как подчеркнула Хейнс, в США считают, что Донбасс далеко не конечная "цель" российской стороны.

"Даже если они добьются успеха, мы не уверены, что боевые действия в Донбассе фактически положат конец войне", — цитирует выступление Хейнс перед конгрессом CNN.

По мнению представителя разведки, потенциально Москва планирует расширить сухопутный мост вокруг южной ступени страны в Приднестровье. Кроме того, Хейнс подчеркнула, что в США не видят пути мирного урегулирования конфликта, к примеру, путём переговоров.

"Поскольку и Россия, и Украина считают, что они могут продолжать добиваться прогресса в военном отношении, мы не видим жизнеспособного пути переговоров", — заявила глава разведки.

Однако несмотря на лоббируемую тему в иностранных СМИ о том, что Россия якобы готовится к ядерному удару, Хейнс заявила, что разведка не верит, в решимость Москвы на такой шаг.