Фицо отказался присутствовать на выступлении Зеленского

Председатель словацкой партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо не будет присутствовать в Национальном совете во вторник на выступлении президента Украины Владимира Зеленского из-за его постоянной лжи.

"Меня там точно не будет", — цитирует его слова газета Pravda.

По его словам, не стоит слушать того, кто каждый день врёт.

Депутат добавил то, что говорит украинский лидер, наносит ущерб интересам Словакии.

"Приостановка поставок нефти и газа "наносит серьезный ущерб" национальным интересам Словакии", — подчеркнул Фицо.

Также от участия в "маскараде" отказался парламентарий оппозиционной партии "Курс — социальная демократия" Ладислав Каменицкий.