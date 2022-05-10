Председатель словацкой партии "Курс — социальная демократия" Роберт Фицо не будет присутствовать в Национальном совете во вторник на выступлении президента Украины Владимира Зеленского из-за его постоянной лжи.
"Меня там точно не будет", — цитирует его слова газета Pravda.
По его словам, не стоит слушать того, кто каждый день врёт.
Депутат добавил то, что говорит украинский лидер, наносит ущерб интересам Словакии.
"Приостановка поставок нефти и газа "наносит серьезный ущерб" национальным интересам Словакии", — подчеркнул Фицо.
Также от участия в "маскараде" отказался парламентарий оппозиционной партии "Курс — социальная демократия" Ладислав Каменицкий.
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