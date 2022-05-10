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Автор Евгения Васильева

Жители ФРГ обвинили министра в отстаивании интересов Штатов, а не Германии

Мир

Руководителя Минэкономики Германии Роберта Хабека в ходе выступления перед сотрудниками нефтеперерабатывающего завода, который находится в Бранденбурге, обвинили в защите интересов Вашингтона. Об этом рассказали немецкие журналисты.

Жители ФРГ обвинили министра в отстаивании интересов Штатов, а не Германии

"Как вы можете доказать, что представляете интересы ФРГ, а не интересы США?" — задал вопрос работник завода министру, передаёт Welt.

По информации издания, сотрудники предприятия переживают, что лишатся работы. Известно, что контрольным пакетом акций завода владеет госкомпания "Роснефть".

Как заявили журналисты, работники обвинили США в финансировании переворота на Украине и попытках ухудшить отношения Москвы и Берлина. Также сотрудники призвали министра не допустить распространение антироссийских санкций на нефтепровод "Дружба". Подобные ограничения больше навредят Германии, чем РФ, пояснили представители завода.

Ранее сообщалось, что лидер Франции Эммануэль Макрон проведёт телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Политики обсудят эмбарго на российскую нефть.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша роснефть германия виктор орбан эммануэль макрон
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