AC: участие в конфликте на Украине не поможет США вернуть мировое лидерство

Власти США не должны рассчитывать на то, что заметное участие в украинском конфликте позволит им восстановить международное лидерство. Об этом пишет обозреватель The American Conservative Эндрю Басевич.

По его словам, США проводят многочисленные вооружённые конфликты, которые, как правило, именуются "крестовыми походами во имя свободы". Он призвал американских политиков переключить внимание на внутренние проблемы, раскалывающие общество.

"Споры о границе, иммиграции, преступности, полиции, владении оружием, учебных программах и климатическом кризисе ужесточились в США", — отметил Басевич.

Он добавил, что президент США Джо Байден не был готов к возложенным на него обязательствам. Журналист подчеркнул: глава Белого дома — скучный, неэффективный и склонный к оплошностям политик.

Басевич убеждён в том, что Байден не в силах "дать новый импульс" стране.