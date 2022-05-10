Макрон поговорит с Орбаном о запрете на поставки российской нефти

Французский лидер Эммануэль Макрон побеседует по телефону с руководителем правительства Венгрии Виктором Орбаном, чтобы убедить его ввести эмбарго на российскую нефть. Об этом рассказал госсекретарь по делам Европы при внешнеполитическом ведомстве Франции Клеман Бон.

"Президент республики сегодня проведёт телефонные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами ЕС, чтобы найти решение по нынешней ситуации", — сообщил Бон в эфире LCI.

Как подчеркнул госсекретарь, чтобы объявить запрет на поставки нефти из России, Евросоюзу нужна поддержка всех 27 членов объединения. Также французский политик назвал отказ от ресурсов "чувствительным" для некоторых государств. По этой причине Париж пытается отыскать альтернативу российской нефти, заключил Бон.

Вместе с этим в интервью он подчеркнул, что запрет на топливо РФ является вопросом нескольких дней.