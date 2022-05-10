Экс-посол Франции Аро: расширение НАТО – откровенный антироссийский шаг

Бывший посол Франции в США Жерар Аро выразил поддержку России по поводу её противодействию расширению НАТО на восток. По мнению дипломата, укрепление сил Альянса в Восточной Европе — это однозначно шаг, направленный против России, и он выступает против этого.

"Во время первой волны расширения НАТО коллеги говорили, что это был шаг не против России. Ну, конечно же, против!" — сказал Аро.

Политик уверен, что политика североатлантического блока была воспринята Россией как угроза, и это совершенно естественно, потому что любая страна именно так отреагировала бы на приближение к своим границам военного союза.

"Россия — как и любая страна на ее месте — воспримет как угрозу продвижение военного альянса к ее границам. Представьте реакцию США, если бы Китай заключил союз с Мексикой", — заключил Аро.

Жерар Аро был членом делегации Франции в Североатлантическом совете Альянса, занимая пост зампостпреда в 1995 году. Через пять лет, в 2000 году, его назначили в МИД Франции в качестве директора по безопасности, разоружению и стратегии.