НАТО стало расширяться на восток наплевав на договорённости с Россией. Такое мнение высказал адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя Pravda.Ru заявление главы комитета альянса Роберта Бауэра о том, что акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток.
Аграновский заявил, что говорить о соблюдении каких-либо юридических нормах у НАТО не приходится. Альянс и РФ заключили договорённости, одним из условий которого было не расширение НАТО на восток, но, по мнению адвоката, НАТО отказалось от него без предварительного разрешения или согласования.
"Они (НАТО. — прим. ред.) не стали его расторгать, они не стали его денонсировать или изменять. Они просто стали принимать в Альянс новых членов. Россия до определенного этапа никак не выражала своё недовольство, потом стала его выражать. Но они это недовольство просто откровенно игнорировали и всё", — сказал Аграновский.
По словам адвоката, расширение НАТО на восток не имеет ничего общего ни с правом, ни с договорённостями. Аграновский подчеркнул, что сейчас международное право вообще как таковое перестало существовать.
"Осталось только право сильного, кто сильнее, тот и прав. Такая у нас сейчас реальность", — сказал Аграновский.
Ранее Глава комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток.
"На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий", — заявил Бауэр.
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