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Автор Юлиана Смирнова

Адвокат Аграновский: НАТО стало расширяться на восток наплевав на договорённости

Мир

НАТО стало расширяться на восток наплевав на договорённости с Россией. Такое мнение высказал адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя Pravda.Ru заявление главы комитета альянса Роберта Бауэра о том, что акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток.

Адвокат Аграновский: НАТО стало расширяться на восток наплевав на договорённости

Аграновский заявил, что говорить о соблюдении каких-либо юридических нормах у НАТО не приходится. Альянс и РФ заключили договорённости, одним из условий которого было не расширение НАТО на восток, но, по мнению адвоката, НАТО отказалось от него без предварительного разрешения или согласования.

"Они (НАТО. — прим. ред.) не стали его расторгать, они не стали его денонсировать или изменять. Они просто стали принимать в Альянс новых членов. Россия до определенного этапа никак не выражала своё недовольство, потом стала его выражать. Но они это недовольство просто откровенно игнорировали и всё", — сказал Аграновский.

По словам адвоката, расширение НАТО на восток не имеет ничего общего ни с правом, ни с договорённостями. Аграновский подчеркнул, что сейчас международное право вообще как таковое перестало существовать.

"Осталось только право сильного, кто сильнее, тот и прав. Такая у нас сейчас реальность", — сказал Аграновский.

Ранее Глава комитета альянса Роберт Бауэр заявил, что акт Россия — НАТО не помешает блоку двигаться на восток.

"На данный момент общее мнение на политическом уровне таково, что мы не убиваем соглашение, но оно не остановит нас от необходимых с нашей стороны действий", — заявил Бауэр.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия дмитрий аграновский
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