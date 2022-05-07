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Автор Ольга Лебедева

Глава Минобороны Британии: нам есть, чему поучиться у ВСУ

Мир

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес, наблюдая за учениями британских военных, поставил им в пример украинскую армию, заявив, что ВСУ "могли бы обучать британские войска после войны с Россией".

Глава Минобороны Британии: нам есть, чему поучиться у ВСУ

Об этом сегодня рассказала The Times.

Издание отмечает, что, по словам Уоллеса, в Лондоне не только "присматриваются к тактике украинцев", но и внимательно изучают ошибки российских ВС.

"То, как они воевали в трех или четырех районах, как они применяли средства радиоэлектронной борьбы, как развертывали противовоздушную оборону, как они использовали слабость России, — все это важно для нас, — сказал министр, добавив, что "британские войска ежедневно учатся на ошибках армии РФ". — Эта война выявила пределы ее оснащения и возможностей".

Ну что ж, теперь, по крайней мере понятно, почему в Британии очень тепло относятся к украинским военным. Причём одинаково и к солдатам ВСУ, и к бойцам нацбатов. 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу украина великобритания
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