Глава МВД Британии рассказала пранкерам о тёплом отношении к националистам

Российские пранкеры Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) созвонились по видеосвязи с министром внутренних дел Британии Прити Пател и "развели" её на откровенный разговор об украинских националистах.

Один из пранкеров выдал себя за премьера Украины Дениса Шмыгаля. В беседе Пател заявила, что английские семьи готовы принимать украинских националистов и оказывать помощь неонацистам с Украины.

"Шмыгаль" спросил у британского министра, не испугаются ли граждане Великобритании "националистов, опасаться которых пытается заставить Путин".

"Мы запустили программу финансовой поддержки вчера, чтобы люди могли проявить свою заинтересованность в приеме у себя украинцев", — ответила Пател.

Пранкер уточнил, что имеет в виду националистов, бандеровцев и неонацистов, о которых говорил президент России. "Шмыгаль" выразил надежду, что англичане не боятся их.

"Однозначно, они не боятся, и готовность помочь здесь проявляется весьма ощутимо", — сказала Пател.

Эта беседа состоялась 15 марта. Пранкеры опубликовали выдержки из разговора на видеохостинге YouTube. Полная версия будет доступна в ближайшие дни, пообещали Вован и Лексус.

Ранее они подобным образом "разговорили" министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, который рассказал "Шмыгалю" о поставках оружия Киеву, иностранных наёмниках на Украине и вероятности получения страной ядерного оружия.